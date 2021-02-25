В Краснозоренском районе после вмешательства прокуратуры смогли оперативно решить проблему с водой

В результате вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение в деревне Протасово.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в деревне Протасово Краснозоренского района с 12 февраля текущего года отсутствовало холодное водоснабжение в связи с произошедшей аварией.

В нарушение требований действующего законодательства МУП «Коммунальник» своевременные меры к восстановлению водоснабжения не приняло.

В связи с выявленными нарушениями и.о. новодеревеньковского межрайонного прокурора в адрес директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого в деревне оперативно восстановлено бесперебойное водоснабжение, виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении должностного лица — директора МУП «Коммунальник» — прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.23 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области.