25 февраля 2021



В Краснозоренском районе после вмешательства прокуратуры смогли оперативно решить проблему с водой

В результате вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение в деревне Протасово.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в деревне Протасово Краснозоренского района с 12 февраля текущего года отсутствовало холодное водоснабжение в связи с произошедшей аварией.

В нарушение требований действующего законодательства МУП «Коммунальник» своевременные меры к восстановлению водоснабжения не приняло.

В связи с выявленными нарушениями и.о. новодеревеньковского межрайонного прокурора в адрес директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого в деревне оперативно восстановлено бесперебойное водоснабжение, виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении должностного лица — директора МУП «Коммунальник» — прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.23 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области.

 

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Опубликовано 25 Фев 2021 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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