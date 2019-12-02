В Кромском районе найдены убитыми мать и сын

25 ноября в ОМВД России по Кромскому району с заявлением о пропаже родственников обратилась местная жительница.

Женщина сообщила, что несколько дней назад пропали её 61-летняя мать и 38-летний брат.

При проведении проверки сотрудники полиции и следственных органов провели комплекс поисковых, оперативно-розыскных, и следственных мероприятий. К поискам подключились неравнодушные граждане и представители волонтерских организаций.

По факту безвестного исчезновения мужчины и женщины СУ СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска и их коллегами из Отдела МВД России по Кромскому району была установлена причастность 53-летнего местного жителя к противоправному деянию. Тела убитых обнаружили на окраине поля, в полутора километрах от населенного пункта.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств и причин их смерти.

В отношении 53-летнего подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.