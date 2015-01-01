В Кромском районе взбесилась собака

Специалистами отдела вирусологии Референтного центра Россельхознадзора выявлен очередной случай бешенства. На этот раз смертельный вирус поразил собаку в Кромском районе.

Отметим, что с января по апрель в Орловской области отмечено уже 39 случаев бешенства животных. Смертельный вирус выявлялся как у домашних, так и у диких животных: 16 случаев – дикие лисы, 11 случаев — кошки, 7 случаев — собаки, 4 случая – енотовидные собаки и 1 случай – мелкий рогатый скот.

По сравнению с 2017 годом заболеваемость бешенством в регионе выросла многократно. В прошлом году за этот же период было отмечено только 3 случая бешенства у животных.

 

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Опубликовано 04 мая 2018 в 11:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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