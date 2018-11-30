30 ноября 2018



В лаборатории Россельхознадзора появилось новое высокоточное оборудование

В Испытательной лаборатории референтного центра Россельхознадзора готовятся к работе на новом высокоточном оборудовании. В скором будущем в помощь специалистам будет задействован атомно-эмиссионный спектрометр. Это оборудование нового поколения позволит с высокой точностью определять содержание большого перечня химических элементов в пищевой продукции, кормах для животных, почве и воде.

Прибор обеспечивает одновременное определение более 60 элементов таблицы Менделеева, в том числе и таких неметаллов, как йод, фосфор, сера и кремний. Проводить анализы на атомно-эмиссионном спектрометре начнут в первом полугодии 2019 года, пока же в испытательной лаборатории идет процедура расширения методов исследований, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2018 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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