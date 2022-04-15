15 апреля 2022



В лесах Орловской области объявлен пожароопасный сезон

Решение принято для организации контроля за обстановкой, связанной с лесными пожарами, повышения уровня пожарной безопасности лесов, а также предотвращения распространения лесных пожаров на населенные пункты, непосредственно примыкающие к лесным участкам.

Постановлением утвержден перечень населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров. В списке 7 населенных пунктов. Большая часть из них находится в Хотынецком районе:

д. Радовище, п. Жудерский, д. Алехино, с. Льгов. Также в их число входят:

п. Культурная Посадка (Глазуновский район), г. Дмитровск, п. Еленка (Знаменский район).

Среди территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров 3 детских оздоровительно-образовательных (профильных) центрa: «Елочка» (Болховский район), «Сосновый бор» (г. Дмитровск) и «Солнечный» (Кромской район).

Для контроля за пожарной обстановкой и оперативного реагирования при возникновении пожаров в лесном фонде лесопожарные службы области находятся в полной боевой готовности. Мобильные группы приступили к патрулированию территории лесного фонда. К тушению лесных пожаров может быть привлечено 35 мобильных групп пожаротушения. Для тушения лесных пожаров имеется 72 единицы техники.

Во всех лесничествах на пожароопасный сезон 2022 года разработаны и утверждены 92 маршрута наземного патрулирования на территории земель лесного фонда протяженностью 7 370 км.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по круглосуточному телефону региональной диспетчерской службы (4862) 59-10-10.

 

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Опубликовано 15 Апр 2022 в 19:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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