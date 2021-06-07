В лесное хозяйство Орловской области поступили четыре грузовика по нацпроекту

В лесное хозяйство региона поступили четыре автомобиля грузовой бортовой платформы ГАЗ-33086 «Земляк» в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Как сообщает официальный Портал Орловской области, таким образом, численность противопожарной техники, поступившей в автономные учреждения области, увеличилась до 28 единиц.

Грузовые автомобили (самосвалы) необходимы для эксплуатации дорог противопожарного назначения (подвоза грунта для засыпки ям и промоин на лесных дорогах), подвоза противопожарного оборудования и средств пожаротушения к месту тушения лесного пожара, осуществления предупредительных противопожарных мероприятий (очистка леса и вывоз валежника и сухостоя), других работ по охране лесов от пожаров.

Следующее поступление противопожарной техники – пяти тракторов «Беларус», предназначенных для работы в лесах, ожидается не позднее 2 августа.