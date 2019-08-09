9 августа 2019



В лесу под Мценском проходит палаточный слёт «Владимирская Русь»

Летние молодежные слеты на лесной территории мужского монастыря святого Кукши уже давно превратились в захватывающую историю, которая разыгрывается ребятами вместе с воспитателями по уникальному и тщательно проработанному сценарию. С 4 по 11 августа здесь проходит очередной — «Владимирская Русь. Господин Великий Новгород» по мотивам событий 13 века. Этот слёт очередной сезон многолетнего «сериала», участники которого реконструируют быт Древней Руси: в 2018-м это был «Щит Севера» — о событиях 13 века, в 2017-м — «Слово о полку Игореве» (12 век), в 2016-м — «Время Ярославичей» (11 век), в 2015-м — «Владимирская Русь».

В программе слёта — воссоздание православного уклада жизни в разновозрастном коллективе, «погружения» в историю Руси 13 века в ходе военно-исторической игры. Ребята смогут сами командовать дружиной, охранять заставу, атаковать лагерь противника, сражаться в открытом поле, танцевать и путешествовать. Инструкторы проведут серию уроков обучения навыкам жизни на природе. В рамках лагеря будут работать мастерские по рукоделию и народным ремёслам. Проект появился в 2015 году совместными усилиями инициативных прихожан и родителей, заинтересованными в воспитании детей через личный пример в игровой методике.

 

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Опубликовано 09 Авг 2019 в 16:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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