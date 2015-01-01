В «литературном квартале» выпилят только аварийные деревья

В литературном квартале провели актирование деревьев, которые требуют сноса. В итоге спилить предстоит: 8 ясеней, 5 рябин, 4 американских клена, тополь, липу и яблоню. Все они, как пояснил представитель отдела по благоустройству Николай Ромашин, имеют признаки аварийности: некоторые деревья опасно наклонены, и при сильных ветрах такое насаждение рискует упасть, у других сгнил ствол, есть и полностью засохшие деревья.

«Все деревья, имеющие признаки аварийности, будут спилены под корень. Оставшиеся после них пни выкорчуют», — отметил Николай Ромашин.

Согласно дизайн-проекту Историко-литературного квартала, вместо вырубленных насаждений посадят 45 дубов и 365 различных кустарников, а также посеют газонную траву на площади 11 тыс. 230 кв.м. Растения привезут из питомника. По информации Николая Ромашина, высаживать планируется не саженцы, а молодые деревья, высота которых достигает 2,5 м.

Работы по озеленению будут вести в последнюю очередь — после укладки плитки и бордюрного камня, установки скамеек, урн и фонарей.

На аккаунты в социальных сетях главы администрации Орла Александра Муромского и администрации города поступают обращения от граждан по вопросу опиловки и вырубки зеленых насаждений в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». В связи с этим на официальном сайте администрации города Орла опубликована информация о сносе и посадке зеленых насаждений, — напомнили в пресс-службе горадминистрации.