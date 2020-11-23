23 ноября 2020



В Ливенской ЦРБ установят новый томограф

В стационаре Ливенской ЦРБ заканчиваются пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию 64-срезового компьютерного рентгеновского томографа с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием. Томограф предназначен для исследований сердца и головного мозга.

Современный медицинский аппарат получен в рамках национального проекта «Здравоохранение» подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для первичного сосудистого отделения центральной районной больницы. Его стоимость составляет 45 млн рублей, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2020 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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