В Ливенской ЦРБ установят новый томограф

В стационаре Ливенской ЦРБ заканчиваются пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию 64-срезового компьютерного рентгеновского томографа с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием. Томограф предназначен для исследований сердца и головного мозга.

Современный медицинский аппарат получен в рамках национального проекта «Здравоохранение» подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для первичного сосудистого отделения центральной районной больницы. Его стоимость составляет 45 млн рублей, информирует официальный Портал Орловской области.