В Ливенском районе на федеральной земле незаконно возвели три здания

Прокуратурой Орловской области в Ливенском районе выявлены нарушения порядка распоряжения земельными участками.

Прокуратурой Орловской области проведена проверка исполнения земельного законодательства, в ходе которой в Управлении муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Орловской области выявлены нарушения порядка распоряжения земельными участками.

Установлено, что в нарушение требований земельного законодательства Управлением без согласования с территориальным органом Федерального агентства по управлению государственным имуществом в аренду ООО «ДАНО» и АО «Племенной завод «Сергиевский» переданы 150 земельных участков, относящихся к федеральной собственности, общей площадью 5 075,04 га, расположенных в Сергиевском сельском поселении Ливенского района Орловской области.

Кроме того, земельный участок площадью 23,95 га незаконно продан ООО «ДАНО», а в последующем юридическим лицом на нем возведены 3 объекта недвижимости общей площадью 1 680,8 кв.м в отсутствие разрешений на строительство.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Орловской области в Арбитражный суд Орловской области предъявлено исковое заявление об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения, взыскании ущерба, причиненного федеральному бюджету, применении последствий недействительности ничтожного договора купли-продажи, сносе самовольных построек и прекращении права аренды земельных участков путем исключения из Единого государственного реестра недвижимости записей о его регистрации за ООО «ДАНО» и АО «Племенной завод «Сергиевский».

Решением Арбитражного суда Орловской области исковые требования надзорного ведомства удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.

По информации прокуратуры Орловской области