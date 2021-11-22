В Ливенском районе на заводе силикатного кирпича погиб 42-летний работник

В Орловской области проводится доследственная проверка по факту смерти работника на производстве.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, в селе Коротыш Ливенского района на территории АО «Орловский завод силикатного кирпича» погиб работник предприятия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что во время работ по приемке песка 42-летний работник получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, находясь возле механизма работающей транспортировочной ленты.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.