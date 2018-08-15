15 августа 2018



В Ливенском районе обнаружена АЧС: здесь сожгут 1 300 свиней

В Ливенском районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Как пишет издание «Уездный город», больные и павшие животные обнаружены на свинотоварной ферме села Успенское Ливенского района. Первые жертвы опасного заболевания у свиней обнаружены 12 августа.

-Когда я приехал на ферму, уже пали 4 головы, были заболевшие животные. У ветеринарных врачей хозяйства было мнение, что животные отравились. Но я сразу предположил, что это африканская чума свиней, — рассказал изданию главный ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Ливенского района Сергей Аверкиев.

Через сутки этот диагноз подтвердился в Орле в референтном центре Россельхознадзора. Для Ливенского района этот случай будет иметь самые плохие последствия. Примерно 1300 голов свиней – из них более 800 на ферме хозяйства — будет бескровно уничтожены и сожжены в пятикилометровой зоне от очага заражения. В неё попали сёла Успенка и Кунач, деревни Луги Апушкины и Сусловка. Кроме того, запрещена реализация свиней и мяса свинины из Ливенского района. Карантинными мероприятиями предусматривается также запрет на реализацию фуражного зерна, — отмечают наши коллеги из «Уездного города«.

-Дальнейшее разведение свиней в Ливенском районе под вопросом, — обеспокоен глава Ливенского района Юрий Ревин.

Откуда на ферму вполне благополучного хозяйства попал опасный вирус, специалисты затрудняются сказать. По мнению ветеринарных врачей, на ферме соблюдались все нормы и правила разведения свиней. Территория было огорожена, санпропускники в хорошем состоянии, у работников имеется спецодежда, которую они меняют при посещении фермы. Но не исключен человеческий фактор. Возможно, у кого-то из работников на личном подворье заболела и пала свинья, но он не заявил об этом.

Напомним, эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, а лечение запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение всех свиней бескровным методом, а также ликвидация животных в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными свиньи подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая её с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют. Африканская чума свиней не передаётся людям, крупному и мелкому рогатому скоту.

 

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Опубликовано 15 Авг 2018 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 59

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