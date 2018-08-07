В Ливенском районе объявились волки

В деревне Грязцы волк порезал коз и овец, — к такому выводу пришли специалисты ветеринарной станции Ливенского района и охотоведы. Три козы и две овцы на частном подворье в деревне Грязцы Ливенского района стали жертвами хищника. Предположений, кто зарезал животных было несколько. Но ветеринарные врачи Юрий Старых, Евгений Бахтин и Василий Чаплыгин с выездом на место установили, что в Грязцах орудовал волк. Именно его клыки оставляют характерные порезы, — пишет издание «Уездный город».

Охотоведы также разъяснили, почему серый хищник не унёс добычу. Осторожный волк на месте не ест убитых животных, он уносит их подальше от опасности — силы зверя позволяют ему легко тащить целую овечью тушу. Но козы, которых зарезал серый охотник, были на привязи, а овцы в загоне — именно поэтому волк не смог их вытащить.

Важная деталь — в Ливенском районе нет волчьих логов, но периодически забредают отдельные особи из соседних областей и районов, богатых лесами. Между тем, многие местные жители оставляют пастись своих коз и овец без присмотра, совершенно уверенные в том, что волков вокруг нет. Необходимо оповестить жителей, ведь для многих натуральное хозяйство — единственный способ выжить вдали от областного центра. А потеря нескольких коз или овец способна серьезно подорвать экономику домохозяйства.