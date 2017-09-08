В Ливенском районе пожарные спасли из огня человека

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Крутое Ливенского района поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101»  13 декабря в 13.54. Пожарные незамедлительно направились к месту вызова.
Горела кровля, по имевшейся информации, в доме мог находиться человек. Оценив обстановку, огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, вошли в помещение и приступили к разведке. Практически сразу пожарные обнаружили и спасли из огня мужчину 1965 года рождения. Его передали врачам скорой медицинской помощи.

Одновременно пожарные вели тушение. В 14.10 горение локализовали, а спустя минуту ликвидировали открытое горение. После этого проводилась проливка конструкций. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 14 Дек 2017 в 13:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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