27 августа 2020



В Ливенском районе раскрыто убийство по горячим следам

24 августа в Ливенскую центральную районную больницу доставили 49-летнего мужчину с ножевыми ранениями в области туловища. Через непродолжительное время пострадавший скончался.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний местный житель.

По версии следствия, 24 августа 2020 года в городе Ливны подозреваемый вступил в конфликт с потерпевшим возле торгового павильона, в ходе конфликта причинил ему несколько ножевых ранений.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Авг 2020 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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