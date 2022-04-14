14 апреля 2022



В ливенском «Славянском саду» появится вольер для птиц

В нем будут обитать павлины, фазаны и декоративные куры.

«Славянский сад» — общественное пространство в г. Ливны, которое в последние годы активно развивается за счет привлечения федеральных, региональных и муниципальных средств.

Весомую поддержку в развитии территории оказывают предприниматели и волонтеры.

В частности, вольер строится за счет спонсорской помощи. Администрация города обязалась оказать необходимое содействие в благоустройстве прилегающей территории, чтобы обеспечить комфортный всепогодный подход

Весной в «Славянском саду» будут высажены молодые сосны, ели, кедры, дубы и грецкий орех — всего порядка 50 саженцев, сообщает официальный портал области.

 

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Опубликовано 14 Апр 2022 в 14:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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