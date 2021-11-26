В Ливенскую ЦРБ привезли флюорограф и маммограф

В Ливенскую ЦРБ поступило новое современное медицинское оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о цифровом флюорографе и цифровом маммографе, стоимость которых 20 млн рублей. «В настоящее время идет монтаж данного оборудования и завершается оформление необходимой документации», — рассказал главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин.

Новое оборудование расширит возможности врачей, повысит качество, эффективность и функциональность диагностических исследований, — отметили в пресс-службе обладминистрации.