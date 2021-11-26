26 ноября 2021



В Ливенскую ЦРБ привезли флюорограф и маммограф

В Ливенскую ЦРБ поступило новое современное медицинское оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о цифровом флюорографе и цифровом маммографе, стоимость которых 20 млн рублей. «В настоящее время идет монтаж данного оборудования и завершается оформление необходимой документации», — рассказал главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин.

Новое оборудование расширит возможности врачей, повысит качество, эффективность и функциональность диагностических исследований, — отметили в пресс-службе обладминистрации.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2021 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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