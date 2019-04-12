В Ливнах из-за антисанитарии закрыли мясной павильон

В апреле прошла внеплановая выездная проверка муниципального унитарного торгового предприятия «Ливенское», расположенного в городе Ливны. Формальным поводом стали мероприятия по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц. В ходе проверки выяснилось, что на предприятии не проводится дезинфекция помещений, в которых продают мясо. Торговые столы, лавки и стулья «Мясного павильона» находятся в антисанитарном состоянии; на открытых окнах отсутствуют сетки, что не обеспечивает защиту от проникновения птиц и насекомых; пни для разруба мяса не посыпаны солью; на крюках для подвеса мяса весит рабочая одежда; остатки непроданной продукции хранятся с нарушением температурного режима: в ящиках на торговых прилавках, — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

В рамках проверки были отобраны смывы с технологического оборудования «Мясного павильона», исследовании которых показали наличие энтеропатогенной кишечной палочки. Полученные результаты свидетельствуют о том, что МУТП «Ливенское» не может гарантировать безопасность помещения и оборудования для торговли мясом, что в конечном итоге может привести к его вторичному заражению патогенной микрофлорой и к распространению пищевых инфекций.

По факту проверки материалы переданы в Ливенский районный суд Орловской области. Решением суда от 08.04.2019 МУТП «Ливенское» запрещено использование помещения и технологического оборудования «Мясного павильона» сроком на 90 суток, до момента проведения дезинфекции и получения отрицательных результатов на бактериальную обсемененность.