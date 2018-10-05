5 октября 2018



В Ливнах крупная вспышка АЧС — будут уничтожены десятки тысяч животных

5 октября в результате исследования проб биоматериала был выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Этот диагноз подтвержден Федеральным центром охраны здоровья животных во Владимире. Пробы были отобраны на свиноводческом комплексе ОАО агрофирма «Ливенское мясо».

Как сообщили в пресс-службе облправительства, ранее в ходе внеплановой проверки этой же агрофирмы «Ливенское мясо» сотрудниками Россельхознадзора были выявлены многочисленные факты нарушений требований ветеринарных правил содержания и разведения свиней. Выявленные грубые нарушения на предприятии не были ликвидированы, что и могло послужить вспышке опасного заболевания. Отметим, что общая численность свинопоголовья на ОАО агрофирма «Ливенское мясо» составляет 12 тысяч голов.

Уже сегодня силами ветеринарных специалистов и представителей администрации Крутовского и Беломестненского сельского поселения проводится подворный обход с целью уточнения информации о количестве свиней, подлежащих отчуждению, примерного веса и планируемого размера выплат за уничтоженных животных.

В настоящее время подготовлен проект указа губернатора об установлении карантина по АЧС на отдельных территориях Орловской области в Ливенском районе. Выставлен контрольный полицейский пост на въезде на территорию свинокомплекса с целью исключения несанкционированного вывоза животных, инфицированных кормов, оборудования.

Территория комплекса по производству свинины агрофирмы «Ливенское мясо» признается эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней. Территории рядом расположенных поселков Сахзаводского, Дубки, Набережного, деревни Моногарово, села Крутого, деревни Горностаевки, территории поселков Сахзаводского, слободы Беломестное и самого города Ливны, за исключением свиноводческих предприятий всех форм собственности, отнесенных к IV компартменту, непосредственно прилегающие к эпизоотическому очагу в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага признается первой угрожаемой зоной. Территории в пределах административных границ Крутовского, Речицкого, Здоровецкого, Лютовского, Козьминского, Дутовского, Островского, Беломестненского сельских поселений Ливенского района Орловской области, кроме уже перечисленных территорий и свиноводческих предприятий всех форм собственности, отнесенных к III и IV компартментам, признается второй угрожаемой зоной.

Средства для возмещения ущерба, понесенного гражданами в результате отчуждения животных будут выделены из резервного фонда облправительства.

 

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Опубликовано 05 Окт 2018 в 16:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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