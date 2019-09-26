26 сентября 2019



В Ливнах на территории завода обнаружили скелетированный труп мужчины

20 сентября 2019 года в г. Ливны на территории ОАО «ЛЗПМ» без видимых следов насильственной смерти обнаружен скелетированный труп неустановленного мужчины.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области  проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства его смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 26 Сен 2019 в 11:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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