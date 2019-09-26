В Ливнах на территории завода обнаружили скелетированный труп мужчины

20 сентября 2019 года в г. Ливны на территории ОАО «ЛЗПМ» без видимых следов насильственной смерти обнаружен скелетированный труп неустановленного мужчины.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства его смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК.