4 октября 2019



В Ливнах начали строить кафедральный собор

Закладной камень установили в основание Троицкого кафедрального собора в городе Ливны. Храм возводят в сквере Н.Н. Поликарпова, — сообщается на сайте орловской митрополии. Архипастырь поздравил горожан с важным историческим событием, поблагодарил присутствующих за молитву, пожелал принимающим участие в строительстве храма помощи божией. «Строя храмы, мы участвуем в святом и великом деле, — сказал владыка. — Общими усилиями, как это и принято на Руси, этот собор будет созидаться, и вскоре в новосооруженном храме верующие будут собираться для встречи с господом».

Чин закладки церкви — это особое событие. Оно происходит в возвышенной части, на месте будущего алтаря. Каждая молитва, каждое священнодействие заключают в себе глубокое духовное значение и сокровенный смысл, — уточнили в пресс-службе митрополии.

 

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Опубликовано 04 Окт 2019 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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