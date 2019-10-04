В Ливнах начали строить кафедральный собор

Закладной камень установили в основание Троицкого кафедрального собора в городе Ливны. Храм возводят в сквере Н.Н. Поликарпова, — сообщается на сайте орловской митрополии. Архипастырь поздравил горожан с важным историческим событием, поблагодарил присутствующих за молитву, пожелал принимающим участие в строительстве храма помощи божией. «Строя храмы, мы участвуем в святом и великом деле, — сказал владыка. — Общими усилиями, как это и принято на Руси, этот собор будет созидаться, и вскоре в новосооруженном храме верующие будут собираться для встречи с господом».

Чин закладки церкви — это особое событие. Оно происходит в возвышенной части, на месте будущего алтаря. Каждая молитва, каждое священнодействие заключают в себе глубокое духовное значение и сокровенный смысл, — уточнили в пресс-службе митрополии.