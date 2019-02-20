20 февраля 2019



В Ливнах Орловской области собаки покусали двоих детей

Первое агрессивное животное набросилось на мальчика 13 лет. Несчастье случилось в слободе Беломестная ещё 8 февраля, — сообщает издание «Уездный город». Причем, по данным наших коллег, покусала ребёнка хозяйская, а не бродячая собака. «С прокушенной локтевой частью руки мальчишка был доставлен в приёмный покой Ливенской ЦРБ. Сначала, после оказания медицинской помощи, родители забрали его домой, но на следующий день привели мальчика лечиться в стационар. 16 февраля бродячая собака напала на подростка 14 лет на улице Титова в Ливнах. Она прокусила ребёнку голень. Мальчик был госпитализирован в больницу», — пишет издание.

В Орле ситуация не лучше — к отлову бродячих животных приступят только в марте. И то, если конкурс будет признан состоявшимся. А это далеко не факт. В новейшей истории города уже были случаи, когда никто не изъявлял желания заниматься этой опасной и неблагодарной работой.

 

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Опубликовано 20 Фев 2019 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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