В Ливнах Орловской области собаки покусали двоих детей

Первое агрессивное животное набросилось на мальчика 13 лет. Несчастье случилось в слободе Беломестная ещё 8 февраля, — сообщает издание «Уездный город». Причем, по данным наших коллег, покусала ребёнка хозяйская, а не бродячая собака. «С прокушенной локтевой частью руки мальчишка был доставлен в приёмный покой Ливенской ЦРБ. Сначала, после оказания медицинской помощи, родители забрали его домой, но на следующий день привели мальчика лечиться в стационар. 16 февраля бродячая собака напала на подростка 14 лет на улице Титова в Ливнах. Она прокусила ребёнку голень. Мальчик был госпитализирован в больницу», — пишет издание.

В Орле ситуация не лучше — к отлову бродячих животных приступят только в марте. И то, если конкурс будет признан состоявшимся. А это далеко не факт. В новейшей истории города уже были случаи, когда никто не изъявлял желания заниматься этой опасной и неблагодарной работой.