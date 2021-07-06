6 июля 2021



В Ливнах откроют спортивную площадку для детей-инвалидов

В четверг, 8 июля в ливенском парке культуры и отдыха откроют спортивную площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивная площадка – это проект Ливенской епархии, реализованный на средства президентского гранта. 3 млн рублей пошли на приобретение нового оборудования, а также на обучение специалистов, которые будут проводить занятия с детьми на силовых тренажерах, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Цель проекта – создать условия для социальной и физической реабилитации, абилитации и социализации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья через адаптированную спортивно игровую среду.

Работы по монтажу инклюзивной площадки начались в прошлом году. Площадка оборудована современными безопасными тренажерами, рассчитанными как на обычных детей, так и на детей с ограниченными возможностями здоровья. Все объекты здесь без острых углов и оснащены силовыми ограничителями.

На площадке уложено резиновое покрытие — оно даст возможность сделать объект инклюзивным и доступным для детей с ограниченными возможностями.

 

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Опубликовано 06 Июл 2021 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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