В Ливнах пассажирка обокрала таксиста

Потерпевший оставил без присмотра сотовый телефон, и пассажирка воспользовалась мобильным банком для перевода денежных средств с карты таксиста.

Злоумышленницу, причастную к краже денег, сотрудники территориального отдела установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что к краже причастна жительница города Ливны 1989 года рождения. Свою вину она признала.

Подозреваемая рассказала, что в компании знакомых ехала в такси. В какой-то момент водителю понадобилось покинуть автомобиль, личные вещи он оставил в салоне. В этот момент женщина воспользовалась мобильным телефоном потерпевшего. Через установленное на нем приложение, в котором были сохранены пароли, злоумышленница перевела семь тысяч рублей на свою карту. Похищенные средства она потратила.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 28 Апр 2018 в 12:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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