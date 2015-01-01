В Ливнах пассажирка обокрала таксиста
Потерпевший оставил без присмотра сотовый телефон, и пассажирка воспользовалась мобильным банком для перевода денежных средств с карты таксиста.
Злоумышленницу, причастную к краже денег, сотрудники территориального отдела установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Выяснилось, что к краже причастна жительница города Ливны 1989 года рождения. Свою вину она признала.
Подозреваемая рассказала, что в компании знакомых ехала в такси. В какой-то момент водителю понадобилось покинуть автомобиль, личные вещи он оставил в салоне. В этот момент женщина воспользовалась мобильным телефоном потерпевшего. Через установленное на нем приложение, в котором были сохранены пароли, злоумышленница перевела семь тысяч рублей на свою карту. Похищенные средства она потратила.
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.