В Ливнах появился родительский патруль

В Ливнах полицейские вместе с родительским патрулем провели профилактическое мероприятие вблизи образовательных учреждений.

Детям в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности и подарили световозвращающие элементы.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» вместе с активистами из родительского патруля проконтролировали соблюдение правил дорожного движения детьми и их родителями вблизи средней образовательной школы № 2 и детского сада № 12, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.