В Ливнах появится еще один комплекс для занятий силовыми видами спорта

Современная площадка под открытым небом для занятий силовыми видами спорта строится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Как сообщает сайт «Уездный город», многофункциональный тренажерный зал под открытым небом включает в себя разнообразные устройства – скамьи с упором для ног, чтобы подкачать пресс, брусья, «рукоходы», турники и прочие спортивные снаряды.

Инициативу по строительству проявила экспедиционная компания «Северный десант» и взяла на себя основные расходы — свыше миллиона рублей потрачены на оборудование, резиновое покрытие, работы по монтажу. Ливенцы тоже не стоят в стороне. Например, основание площадки сделано за счет средств администрации города. Предприятия и организации Ливен выделяют строительные материалы и технику, а спортсмены-волонтеры, участники воркаут-движения своими руками помогают строителям. У них уже есть опят подобной работы. Такая же площадка была установлена в городском парке год назад. Открытие площадки запланировано на День города.

В Орле создание спортплощадок под открытым небом не движется с мертвой точки. Одна площадка действует на территории аграрного университета, одна есть у ОГУ. Для привлечения посетителей несколько тренажеров под открытым небом поставили возле комплекса ГРИНН и подобную же площадку открыли в Детском парке. Между тем, воркаут-движение — это прекрасная возможность привить подросткам любовь к занятиям спортом. Относительно дешево (за счет турников и брусьев во дворах) можно было бы вовлечь в занятия спортом огромное число подростков. Но на паре железных труб много не украдешь. Поэтому орловские власти предпочитают строить дорогостоящие спортивные центры, в которых, как в черных дырах, исчезают десятки бюджетных миллионов. Самый яркий пример — продолжающийся ремонт стадиона Ленина, который должны были завершить еще к 5 августа 2016 года.

Наши коллеги с сайта «РИА57» напомнили некоторые особо яркие цифры:

В 2017 и 2018 годах на строительство навесов над восточной и западной трибунами, а также тепловых сетей к общественному санузлу из бюджета выделено по 30 млн рублей.

В 2016 году было предусмотрено 6,8 млн рублей. Кроме того, аванс федеральных средств составляет 29,1 млн рублей.

Объем финансирования работ по реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина в 2015 году составил 130 млн рублей.

В 2014 году федеральные субсидии на реконструкцию стадиона им. Ленина составили 85 млн рублей. Из регионального бюджета — 10 млн рублей.

В 2013 году — 50 млн рублей.

В 2011 – 2012 годах — 191 млн рублей.

А теперь представьте, если бы перед чиновниками стояла задача не «распилить» бюджетные деньги, а реально увлечь детей спортом — сколько спортплощадок под открытым небом можно было бы сделать в Орле на эти сотни миллионов рублей?