В Ливнах появится необычный памятник “Взрыв”

Памятник «Взрыв» установят в Ливнах на улице Воронежской, — сообщает местное издание “Уездный город”. С инициативой установить в райцентре памятник, сделанный из остатков разорвавшихся снарядов, вооружения и других «трофеев» войны, выступили бойцы поискового отряда «Подвиг».

Материалом поисковики собрали в ходе раскопок на местах боев. Специальная комиссия решила, что лучшим местом для монумента будет братское захоронение на улице Воронежской. По мнению членов комиссии, памятный знак будет нести в себе напоминание молодому поколению ливенцев об уроне, который был нанесён городу и его жителям в годы Великой Отечественной войны, а также о героизме наших земляков, защищавших Ливны и ливенскую землю. Деньги на установку памятника организаторы планируют собрать самостоятельно. Кстати, аналогичные памятники уже есть во многих местах. Например, в Волгограде, под Новороссийском. Основная проблема — посетители нередко пытаются отломить себе на память кусочек истории. Волгоградский “взрыв” благодаря вандалам заметно похудел и постройнел со времени установки.