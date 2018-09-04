4 сентября 2018



В Ливнах появятся антивандальные тренажеры

В Ливенских парках устанавливают спортивные тренажеры. Сразу в двух парках — центральном городском и «Ливгидромаш» строители сооружают спортивные площадки с антивандальными устройствами для занятий физкультурой.

Как пишет издание «Уездный город», спортсооружения появятся по проекту «Город для всех, для каждого, для тебя», на средства гранта, который Ливны выиграли в Фонде поддержки детей. На тренажёрах можно развивать любые группы мышц. В качестве груза используется вес самого спортсмена.

Аналогичные спортплощадки есть и в Орле — возле «Гринна», на стадионе ОГАУ, в Детском парке. Площадка на стадионе ОГУ приказала долго жить из-за ошибки в проекте. Ее разместили под линией электропередачи. А когда поменяли «прописку» — куда-то исчезли все утяжеления. Кстати, в ближайшее время запланирована реконструкция Детского парка. Поэтому судьба еще одной спортплощадки может оказаться под вопросом.

 

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Опубликовано 04 Сен 2018 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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