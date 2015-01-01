В Ливнах родители больных детей сами покупают оборудование для глазного кабинета

В Ливнах Орловской области мама двоих детей с нарушениями зрения, не дождавшись помощи медицины, сама начала активно заниматься сбором средств для покупки аппарата, который должен быть в офтальмологическом кабинете детской поликлиники. Историю публикует издание «Уездный город». Мама двоих больных детей устала ездить в различные офтальмологические центры страны и санатории только из-за нескольких процедур, позволяющих восстанавливать зрение ее детей. Поэтому женщина сама решила предпринять максимум усилий для появления в ливенской детской поликлинике медицинского оборудования, так необходимого другим маленьким пациентам с плохим зрением.

— Я бы никогда не узнала о том, что в нашем городе существует большая проблема, связанная с отсутствием оборудования в офтальмологическом кабинете, если бы не заболели мои дети, — сказала она.

Компьютерный век дает свои негативные последствия, которые, прежде всего, «бьют» по глазам детей, с малолетства сидящих перед мониторами и не расстающимся с телефонами. Врачи рекомендовали проводить курсы аппаратного лечения глаз 4 раза в год. Но в Ливнах таких аппаратов нет и приходилось ездить в Орел, предварительно записываясь за 1-1,5 месяца на процедуры. Но лечение создает проблемы в школе. Пропускать занятия совсем нежелательно.Современных приборов и аппаратов диагностики зрения в ливенской детской поликлинике нет, а тем, что есть, уже более 30 лет. В филиале детской поликлиники есть кабинет охраны зрения, но и он находится в ожидании нового оборудования. Для приобретения 5 аппаратов нужно порядка двух миллионов рублей, — пишет издание.

АО «ГМС Ливгидромаш» взяло на себя обязательство оплатить аппарат «Синаптофор», предназначенный для диагностики и лечения косоглазия у детей. Еще несколько ливенских предпринимателей согласились вскладчину дать денег на обеспечение глазного кабинета.

Для полного обеспечения кабинета еще необходимо медоборудование, позволяющее проходить процедуры электростимуляции, магнитотерапии, лазеростимуляции, мускулотренеры.

— Желательно, чтобы каждого из них было по два, чтобы одновременно лечились по два ребенка и не было большой очереди, — рассказала инициативная женщина.

Облздравотдел обещал купить два аппарата для поправки зрения во втором квартале этого года, но, по словам женщины, пока обязательства свои не выполнил.

Есть еще одна проблема – в кабинете нет компьютера для тренировки глаз. Программное обеспечение такого лечения есть, а на чем воспроизвести, нет. Более того, когда купят оборудование может всплыть еще одна проблема — сам кабинет в поликлинике не приспособлен для нового медицинского оборудования, которое должно вскоре появиться в нем. Вопрос с помещением, где разместится кабинет, все еще не решен, — пишут наши коллеги.

 

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Опубликовано 27 Апр 2017 в 18:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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