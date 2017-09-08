В Ливнах в тестовом режиме заработал магнитно-резонансный томограф

В Ливенском медицинском центре будет открыто новое направление − магнитно-резонансная томография. Для этого в медцентр «Здоровье» приобретен аппарат высокого экспертного класса. Подобные сегодня есть в Орле, Воронеже, Липецке и Курске. Теперь ливенцам можно проходить МРТ-диагностику, не выезжая за пределы района, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Жители Ливен уже успели оценить возможности и преимущества нового МРТ-сканера − с 25 октября аппарат работает в тестовом режиме. Для работы с новым аппаратом помимо врачей медицинского центра «Здоровье» привлечены специалисты из Курска.

МРТ использует магнитное поле для того, чтобы просканировать организм человека и получить снимки любого органа, во всех проекциях и в «разрезе» . Технология позволяет также получить снимки изнутри тела в трехмерном изображении, но без вреда для организма, как это бывает при рентгене.

Например, в ходе процедуры МРТ за 10-15 минут можно рассмотреть мозг в различных плоскостях до мельчайших деталей, включая состояние всех сосудов, питающих мозг, проверить наличие или отсутствие опухолей. Можно увидеть сердце в работе, получить представление о насосной функции, о работе камер, клапанов, о подвижности стенок и проч. Пациенту такое обследование не доставляет никаких неудобств, поскольку оно полностью безболезненно. Например, обследование желудка и кишечника производится без внутреннего вмешательства.

Особо следует отметить главную беду Орловской области — большое распространение и позднюю диагностику онкологических заболеваний. Степень раннего распознавания опухолей при МРТ-технологии на сегодняшний день максимально высокая. Удастся ли благодаря МРТ спасти тысячи наших сограждан — покажет время.