В Ливнах в тестовом режиме заработал магнитно-резонансный томограф

В Ливенском медицинском центре будет открыто новое направление − магнитно-резонансная томография. Для этого в медцентр «Здоровье» приобретен аппарат высокого экспертного класса. Подобные сегодня есть в Орле, Воронеже, Липецке и Курске. Теперь ливенцам можно проходить МРТ-диагностику, не выезжая за пределы района, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Жители Ливен уже успели оценить возможности и преимущества нового МРТ-сканера − с 25 октября аппарат работает в тестовом режиме. Для работы с новым аппаратом помимо врачей медицинского центра «Здоровье» привлечены специалисты из Курска.

МРТ использует магнитное поле для того, чтобы просканировать организм человека и получить снимки любого органа, во всех проекциях и в «разрезе» . Технология позволяет также получить снимки изнутри тела в трехмерном изображении, но без вреда для организма, как это бывает при рентгене.

Например, в ходе процедуры МРТ за 10-15 минут можно рассмотреть мозг в различных плоскостях до мельчайших деталей, включая состояние всех сосудов, питающих мозг, проверить наличие или отсутствие опухолей. Можно увидеть сердце в работе, получить представление о насосной функции, о работе камер, клапанов, о подвижности стенок и проч. Пациенту такое обследование не доставляет никаких неудобств, поскольку оно полностью безболезненно. Например, обследование желудка и кишечника производится без внутреннего вмешательства.

Особо следует отметить главную беду Орловской области — большое распространение и позднюю диагностику онкологических заболеваний. Степень раннего распознавания опухолей при МРТ-технологии на сегодняшний день максимально высокая. Удастся ли благодаря МРТ спасти тысячи наших сограждан — покажет время.

 

В Орле разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал ребенок
Воспитанники творческой студии «Мастерица» из Залегощенского района создали мультфильмы об орловск...
В Орловской области снова ожидаются дожди, грозы и град
Опубликовано 10 Ноя 2017 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"