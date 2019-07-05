5 июля 2019



В Ливенской ЦРБ сломался томограф

Рентген-компьютерным томографом оснащено первичное сосудистое отделение, оказывающее помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Согласно дефектному акту в аппарате вышла из строя рентгеновская трубка, дальнейшая эксплуатация аппарата невозможна, — сообщили наши коллеги с сайта «Уездный город».

Как уточнил главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин, аппарат РКТ был получен в 2010 году по федеральной программе оснащения сосудистых центров. Аналогичные аппараты были поставлены в Орловскую областную клиническую больницу, больницу им. Семашко в Орле и во Мценскую ЦРБ. Заявленный срок службы РКТ составляет 10 — 12 лет. На 2020 год была запланирована замена аппарата на более современное оборудование. За прошедшие 9 лет на аппарате было проведено большое количество исследований. Врачи Ливенской ЦРБ освоили на томографе методики диагностики не только заболеваний головного мозга, но и других органов и систем.

Кстати, стоимость ремонта — 16 млн. 800 тыс. рублей. Пока в области ищут деньги на ремонт, пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения из прикрепленных к Ливенской ЦРБ районов, направляются на лечение в региональный сосудистый центр Орла. Пациенты, которым не показана транспортировка, проходят лечение в неврологическом отделении Ливенской ЦРБ. Им проводится исследование головного мозга по заключенному договору бесплатно, за счет средств медицинского страхования. Сосудистый центр кардиологического отделения функционирует в штатном режиме, речи о закрытии сосудистого отделения в Ливнах не идет, — пишет издание.

 

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Опубликовано 05 Июл 2019 в 11:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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