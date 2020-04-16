16 апреля 2020



В Ливнах злоумышленник обворовал парикмахерскую

Полицейские в течение суток установили подозреваемого в краже из парикмахерской.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ливенский» с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель 1990 года рождения. Женщина рассказала, что из ее парикмахерской в городе Ливны неизвестные похитили монитор, парфюмерию и парикмахерские инструменты.

Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили, что злоумышленник проник в помещение ночью через запасную дверь. К противоправному деянию оказался причастен житель г. Ливны 1983 года рождения.

Похищенное имущество изъято. Ущерб составил 14500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 16 Апр 2020 в 13:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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