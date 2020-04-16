В Ливнах злоумышленник обворовал парикмахерскую
Полицейские в течение суток установили подозреваемого в краже из парикмахерской.
В Межмуниципальный отдел МВД России «Ливенский» с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель 1990 года рождения. Женщина рассказала, что из ее парикмахерской в городе Ливны неизвестные похитили монитор, парфюмерию и парикмахерские инструменты.
Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили, что злоумышленник проник в помещение ночью через запасную дверь. К противоправному деянию оказался причастен житель г. Ливны 1983 года рождения.
Похищенное имущество изъято. Ущерб составил 14500 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.