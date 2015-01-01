В лучах Рождественской звезды

№53 (447) от 21 декабря 2016 г.

Героиней ежегодного благотворительного концерта «Свет Рождественской звезды» в наступающем 2017-м году станет одиннадцатилетняя орловчанка Ангелина Погорелова.

Из-за врожденного заболевания девочка передвигается только в кресле-коляске. Но это не мешает ей быть очень общительным и жизнерадостным ребенком, у которого улыбка не сходит с лица. Ангелина посещала обычный детский сад, у нее много друзей во дворе среди взрослых и детей. И дома Ангелина не скучает – заботится о домашних питомцах: рыбках, попугае, хомяке, черепахе и кошке. Никто из них не обделен вниманием маленькой любящей хозяйки. А сколько времени Ангелина потратила, пытаясь научить говорить своего попугайчика! И все напрасно, пернатый так и не проронил ни слова, но от этого Ангелина не стала любить его меньше.

Мама, Наталья Александровна, воспитывает девочку одна. По ее признанию, самая большая мечта дочки – стать мамой.

Даже в садике, когда все поголовно говорили, что хотят стать летчиками и врачами, Ангелина стояла на своем – а я буду мамой! – рассказывает Наталья Александровна.

Ежедневно мама и дочка справляются с многочисленными трудностями, связанными с положением Ангелины. Сейчас материнские руки помогают преодолеть Ангелине все возникающие на ее пути преграды и барьеры, в прямом и переносном смысле. Но девочка растет и маме все труднее. Для того, чтобы Ангелина могла элементарно обслуживать себя, необходим подъемник отечественного производства «MINIK”, который весит всего 10 килограммов. С его помощью Ангелина сможет самостоятельно пересаживаться из кресла-коляски в ванную, в салон автомобиля. Это устройство существенно облегчит жизнь Ангелины и ее мамы.

Все вырученные от продажи билетов на благотворительный концерт средства будут направлены на приобретение подъемника, стоимость которого более 190 тысяч рублей.

Концерт «Свет Рождественской звезды» состоится в Орловском городском центре культуры 13 января в 17.00. В нем примут участие лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов: воспитанники музыкальных школ им. Калинникова, им. Прокофьева, детской школы искусств им. Глинки, детской хоровой школы, школы искусств им. Кабалевского, детской хореографической школы, Альшанской православной школы во имя святого Николая Чудотворца, Свято-Введенского женского монастыря; домов творчества, а также коллективы ведущего учреждения культуры региона МБУК «Орловский городской центр культуры».

Организаторы благотворительной акции: Орловский городской центр культуры, управление культуры администрации города Орла и городское управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта.

Номер контактного телефона мамы Ангелины Погореловой Натальи Александровны можно узнать в пресс-службе администрации города Орла (т. 43-29-74).