В марте уже выпало больше месячной нормы осадков

По состоянию на середину марта 2019-го в Орле выпало 37 мм осадков. Это составляет 110% от месячной нормы, сообщает портал «Погода и климат». Напомним, на прохождение весеннего половодья влияет целый комплекс факторов и количество выпавших осадков — одно из основных. В прошлом месяце небесная канцелярия отписала на землю Орловщины 103% от месячной нормы, в январе выпало 107%. А в декабре вообще выпало 193%! Если характер погоды не изменится и осадки не прекратятся — возрастет вероятность повторения сценария прошлого года, когда Ока и Орлик в черте города затопили набережные. Есть все еще слабая надежда, что установится нормальная погода с морозными ночами и теплыми днями, тогда вода будет уходить постепенно. И в этом случае половодье может пройти с менее разрушительными последствиями.