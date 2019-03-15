15 марта 2019



В марте уже выпало больше месячной нормы осадков

По состоянию на середину марта 2019-го в Орле выпало 37 мм осадков. Это составляет 110% от месячной нормы, сообщает портал «Погода и климат». Напомним, на прохождение весеннего половодья влияет целый комплекс факторов и количество выпавших осадков — одно из основных. В прошлом месяце небесная канцелярия отписала на землю Орловщины 103% от месячной нормы, в январе выпало 107%. А в декабре вообще выпало 193%! Если характер погоды не изменится и осадки не прекратятся — возрастет вероятность повторения сценария прошлого года, когда Ока и Орлик в черте города затопили набережные. Есть все еще слабая надежда, что установится нормальная погода с морозными ночами и теплыми днями, тогда вода будет уходить постепенно. И в этом случае половодье может пройти с менее разрушительными последствиями.

 

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Опубликовано 15 Мар 2019 в 17:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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