14 апреля 2021



В машинах орловской скорой помощи появились «тревожные» кнопки

Управление Росгвардии по Орловской области принимает участие в пилотном ведомственном проекте по оснащению «социальных» транспортных средств средствами централизованной охраны.

На данный момент заключено соглашение между региональным территориальным органом Росгвардии и БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи».

«С помощью диспетчерского центра систем мониторинга подвижных объектов машины скорой помощи круглосуточно охраняются росгвардейцами», — сообщил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Максим Сиротинин.
В случае получения «тревожного» сигнала сотрудники Росгвардии обязаны с максимальной оперативностью прибыть к месту нахождения охраняемого транспортного средства. Сигнал КТС мгновенно передается с использованием современных каналов связи в диспетчерский центр. Координаты автомобиля фиксируются с помощью спутниковой связи, что позволяет правоохранителям постоянно отслеживать статус каждого объекта. Поводом для вызова наряда Росгвардии могут стать угроза личной безопасности, ДТП и прочие чрезвычайные происшествия, информирует пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 14 Апр 2021 в 14:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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