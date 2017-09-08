В МЧС напомнили, как обращаться с пиротехникой

В МЧС в очередной раз напомнили орловцам, что покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах или отделах. Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по применению, которая должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке.

Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.

Продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним запрещена. Дети, к сожалению, чаще, чем взрослые становятся жертвами пиротехнических изделий. Большая часть травм из-за фейерверков происходит у детей 10-14 лет. Родителям обязательно нужно знать основные правила безопасности, чтобы защитить своих детей от трагичных последствий. Прежде чем покупать какие-либо пиротехнические изделия, проведите с детьми беседу о правилах безопасности при использовании данных изделий. Особенно подчеркните, насколько важно держать их подальше от лица и тела, переносить с большой осторожностью и никогда не зажигать, если рядом нет взрослого.

Запомните, любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и получения травмы при неправильном его использовании. При использовании пиротехнических изделий категорически запрещается: ронять или бросать фейерверки, хранить пиротехнику без упаковки, направлять работающую ракету или «свечу» на людей или бросать ее в костер, носить взрывоопасные вещества в кармане. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать приобретенную пиротехнику исключительно после ознакомления с инструкцией по применению и применения необходимых мер безопасности.

Также мало кто из любителей вечерних фейерверков помнит важнейшее правило — пиротехнику нельзя применять при ветре более 5 м/с и взрывать, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения.

Категорически запрещено запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их действия. Нельзя наклоняться над изделием во время его использования. Нельзя использовать изделия с истекшим сроком годности, а также с видимыми повреждениями — особенно это касается целостности корпуса и стабилизаторов полета.

Запрещено производить любые действия, не предусмотренные инструкцией, а также разбирать или переделывать (исправлять) готовые изделия. Категорически запрещено использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий.

Родителям не стоит разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. И не пытайтесь сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах — батареях отопления, обогревателях и т.п.

 

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Опубликовано 26 Дек 2017 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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