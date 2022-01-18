В МЧС напомнили правила крещенских купаний

Во избежание несчастных случаев пресс-служба МЧС настоятельно рекомендует орловцам соблюдать правила безопасности во время Крещенских купаний, особенно, если мероприятие проходит на открытом водоёме. В местах крещенских купаний будет организовано дежурство спасателей, но и самим орловцам следует соблюдать ряд правил и рекомендаций.

Если всё же вы решились на обряд Крещенского купания, будьте внимательны и осторожны! Делайте это только в оборудованных местах! Учитывайте состояние своего здоровья!

Во время крещенских купаний рекомендуется соблюдать следующие правила:

не купайтесь в не оборудованных местах, поскольку это может быть опасно для жизни;

перед погружением в иордань необходимо разогреть тело, перед купанием можно совершить пробежку, надев минимум одежды, сделать разминку;

к иордани необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до купели;

прежде чем войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунуться по шею, после чего усиленно плыть брассом;

не стоит окунаться с головой или нырять во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

контакт с низкой температурой должен быть крайне минимальным, в пределах 20-30 секунд, не более, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма;

не рекомендуется окунаться в купель людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни легких и суставов, также нельзя купаться тем, кто недавно перенес инфекционные и вирусные заболевания, и детям;

не создавайте давку в местах входа и выхода из купален.

после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего с добавлением ягод и фруктов.

Запрещается:

купание детей без присмотра родителей или взрослых;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения: прием алкогольных напитков нарушает естественную терморегуляцию организма;

подавать крики ложной тревоги;

подъезжать к купели на автотранспорте.

Обряд крещенского купания рекомендуется соблюдать только в специально оборудованных для этого местах. Не пренебрегайте своей безопасностью!

См. также: В Орловской области определены места для Крещенских купаний