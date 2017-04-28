В МЧС рассказали, какие работы идут на месте обрушения стены дома

В городе Орле продолжаются работы на месте обрушения стены в четырехэтажном доме на набережной Дубровинского. Как пояснили в пресс-службе МЧС, для ликвидации последствий происшествия с 29 августа введен режим чрезвычайной ситуации. В течение всего прошлого дня производился разбор завалов и вывоз строительного мусора. Было вывезено 290 тонн.

Полицией организована охрана зоны ЧС и имущества граждан поврежденных квартир дома, а также поддержание общественного порядка. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории по Курской области провели обследование дома аппаратно-диагностическим комплексом «Струна-М». Комплекс предназначен для анализа повреждений и дефектов зданий и сооружений.

Прибор «Струна» состоит из не имеющих аналогов датчиков, в которых находятся три тонких плоских керамических стержня — пьезоэлементы. Каждый пьезоэлемент отвечает за направление колебаний корпуса датчика, а, следовательно, и здания в пространстве. Даже незначительное колебание корпуса датчика вызывает изгибание стержней, которое приводит к появлению электрического заряда. Чем сильнее колебание корпуса, тем сильнее изгибание пьезоэлемента и тем сильнее электрический сигнал. Три пьезоэлемента позволяют фиксировать колебания в трех направлениях. Полученные данные передаются на компьютер, где с помощью специальных программ можно создать визуализацию колебаний здания. Если здание колеблется как единое целое, то это говорит о его устойчивости, в том числе и сейсмической. Если части колеблются по-разному, то это свидетельствует о разрыве сплошности, т.е. у здания есть дефекты. После получения всех необходимых параметров с помощью обычных инструментальных методов вычисляется возможность устранения опасности.

На 30 августа запланированы работы по разбору завалов и вывозу строительного мусора, охрана зоны ЧС и имущества граждан поврежденных квартир, а жизнеобеспечение граждан в пунктах временного размещения.

Всем жильцам, эвакуированным из пострадавшего дома, предоставляется жилье из маневренного фонда администрации города: дом №52 по ул. 1-я Пушкарная и пункт временного размещения — общежитие ОГУ на ул. Максима Горького. Некоторые жители пострадавшей многоэтажки переехали к родственникам, — уточнили в пресс-службе МЧС.