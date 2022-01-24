В медучреждениях Орловской области временно остановлен плановый прием пациентов

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков по итогам внеочередного заседания регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Исключение — прием для выписки рецептов.

По информации руководителя департамента здравоохранения Орловской области Станислава Шувалова, в регионе существенно возросла нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения. По некоторым учреждениям – в два раза. В общей сложности количество активно наблюдаемых пациентов по COVID-19 составляет 3105 человек.

Клычков обратился к жителям региона с просьбой при появлении симптоматики заболевания самостоятельно добираться до врачей для комплексной проверки, не злоупотреблять возможностью вызова его на дом.

«У меня огромная, человеческая просьба к тем, у кого симптомы (невысокая температура, нет ярких проявлений коронавируса и т.д) позволяют прийти в поликлинику самим. Пожалуйста, сделайте это! Там – всё значительно быстрее, там созданы все меры эпидемиологической безопасности. После выезда врача на дом вам придется ждать ещё и последующего выезда на дом лаборатории для тестирование на COVID-19, — подчеркнул Губернатор. — В поликлинике – приём гарантирован, такие же врачи, осмотр на месте, оперативно (сразу!) направление на тестирование или необходимое обследование, автоматическое оформление листка нетрудоспособности. Пожалуйста, воспользуйтесь этим путём! Тогда, быть может, врачи, которые едут по вызовам, смогут успеть спасти жизнь тем, у кого критическое состояние и времени ждать действительно нет».

По всем вопросам, касающимся заболевания коронавирусом, следует обращаться по телефону линии «122». Со вторника она начинает работать круглосуточно.