В “медвежьи углы” Орловщины опять пустили автобус

На маршрут Орел — Столбище опять вышел автобус. На этом маршруте автобуса не было долгие месяцы, — рассказали в пресс-службе ОНФ.

Активисты обращались в правительство региона и профильный департамент. Но сразу решить вопрос не удалось. Перевозчик отказывался выходить на маршрут из-за разбито в хлам дороги. После ямочного ремонта автобусы 625 маршрута все же отправились в рейс.

Автобус 625 маршрута проходит сразу через несколько районов (Урицкий, Сосковский и Дмитровский), проезжая через 10 населенных пунктов. Для местных жителей этот автобус крайне необходим, так как других вариантов добраться до магазинов, больниц у жителей нет.