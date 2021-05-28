28 мая 2021



В “медвежьи углы” Орловщины опять пустили автобус

На маршрут Орел — Столбище опять вышел автобус. На этом маршруте автобуса не было долгие месяцы, — рассказали в пресс-службе ОНФ.

Активисты обращались в правительство региона и профильный департамент. Но сразу решить вопрос не удалось. Перевозчик отказывался выходить на маршрут из-за разбито в хлам дороги. После ямочного ремонта автобусы 625 маршрута все же отправились в рейс.

Автобус 625 маршрута проходит сразу через несколько районов (Урицкий, Сосковский и Дмитровский), проезжая через 10 населенных пунктов. Для местных жителей этот автобус крайне необходим, так как других вариантов добраться до магазинов, больниц у жителей нет.

 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Орловской области продолжает расти
Орловский театр кукол и детские театры получат 3,6 млн рублей
В Орловской области установлен новый прожиточный минимум пенсионера
Опубликовано 28 мая 2021 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Новости

Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"