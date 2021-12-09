В мэрии рассказали, каким будет новогодний Орёл

Главный архитектор Орла Владимир Плотников рассказал об украшении Орла к Новому году.

«Сейчас активно ведётся монтаж инсталляций. Процесс абсолютно творческий, в чём-то экспериментальный. Например, в этом году арт-объекты на площади Ленина расположатся иначе. По-другому будут развешаны и гирлянды на нашей главной ели. Из абсолютных новинок — планируется установка новогодних фотобудок, которые привлекут внимание горожан», — рассказал Владимир Плотников.

В этом году появятся три новые локации, где будут установлены праздничные ели: подножие Ленинского моста, площадь Жукова и парк Победы. Все они будут с подсветкой.

Всего в Орле засияют семь зелёных красавиц. Главная ель появится в каждом районе. Так, в Северном районе новогоднее оформление ждёт площадь Содружества. Множество арт-объектов и гирлянд дополнят городской пейзаж.

В праздничные дни на площади Ленина будет работать новогодняя ярмарка. На площади устанавливают семь домиков-теремков, где будет организовано общественное питание. Восемь домиков появятся и на ул. Ленина: там будет представлена сувенирная и праздничная продукция. И ещё четыре теремка — в обновлённом парке Победы.