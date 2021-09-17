В МФЦ будут выдавать документы, которые раньше получали только в ЗАГСе

С 9 августа во всех отделах МФЦ Орловской области можно подать заявление и документы и получить свидетельство о рождении ребенка. Исключение составляет только рождение, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства.

В пресс-службе облправительства рассказали, что за получением свидетельства о рождении ребенка или свидетельства о смерти можно обратиться в любой офис МФЦ Орловской области. Также сотрудниками МФЦ выдаются справки о рождении для получения пособия на ребенка и справки о смерти, необходимые для получения пособия на погребение. Услуги предоставляются в день обращения и оказываются без взимания государственной пошлины или иной платы. Кстати, перечисленные услуги по-прежнему предоставляются во всех территориальных отделах ЗАГС Орловской области.