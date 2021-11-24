24 ноября 2021



В МФЦ Орла появилась криптобиокабина. Что это?

Специальный программно-аппаратный комплекс (криптобиокабина для оформления загранпаспорта нового образца) установлен в МФЦ по улице Ленина, 1. Данный комплекс упрощает процесс подачи документов, необходимых для оформления заграничных паспортов нового поколения. Для организации работы криптобиокабины «Ростелеком» развернул защищенные каналы связи.

«Криптобиокабины – новое цифровое слово в жизни орловчан. Автоматизация процесса получения загранпаспорта экономит время заявителя и позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов. Все биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой, гарантирующей безопасность информации», — рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях Павел Зеленин.

Чтобы воспользоваться криптобиокабиной, необходимо подать заявление в МФЦ и получить индивидуальный штрихкод. Этот код нужно отсканировать в криптобиокабине, после чего следовать подсказкам на экране. Устройство сделает цифровое фото и поможет сдать отпечатки пальцев.

Полученные данные в зашифрованном виде будут переданы в государственную информационную систему «Мир», а после проверки – на фабрику Гознака для изготовления документа. Готовый загранпаспорт поступает в МФЦ для выдачи заявителю.

«Получение загранпаспорта – одна из самых востребованных наших услуг. Цифровое решение значительно ускорит выдачу гражданам заграничных паспортов нового образца и уменьшит нагрузку на наших специалистов, что особенно важно в период пандемии», — отметил директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Павел Калугин.

В среднем криптобиокабина обслуживает одного человека в течение 15-20 минут. В настоящее время через это устройство уже оформлено 15 заявлений на выдачу паспорта нового образца, который действует 10 лет.

 

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Опубликовано 24 Ноя 2021 в 18:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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