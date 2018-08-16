16 августа 2018



В микрорайоне Зареченский обещают построить детский сад

15 августа глава администрации города Орла Александр Муромский на рабочем совещании сообщил, что в текущем году в микрорайоне Зареченский будет построен новый детский сад с использованием проекта повторного применения.

Соответствующее соглашение были заключено с департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Ввести детский сад в эксплуатацию необходимо в 2019 году. Рассчитан он на 230 мест.

Как сообщил заказчик работ Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства города (УКС), объект находится в графике. Аукцион по выбору подрядчика намечен на 21 августа. В начале октября подрядчик сможет приступить к работам, сообщает пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 16 Авг 2018 в 14:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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