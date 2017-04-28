В микрорайоне Зареченский в Орле в июне оборудуют три пешеходных перехода

Новые объекты появятся возле школы №51 на улице Полковника Старинова, детского сада №91 на улице Зеленина и детского сада №95 на улице Емлютина.

Здесь установят пешеходные ограждения и дорожные знаки, оборудуют искусственные дорожные неровности и установят светофоры на солнечных батареях.

Как сообщает администрация Орла, работы выполнит подрядная ООО «Доринвест», с которой заключен муниципальный контракт на сумму 1 млн 550 тыс рублей. Оборудовать пешеходные переходы подрядчику необходимо до 1 июля.

Также в ближайшее время будут объявлены торги на обустройство пешеходного перехода на пересечении улиц Зеленина и Полковника Старинова.

До 1 сентября также планируется произвести работы по установке светофорных объектов на Карачевском шоссе на пересечении с улицей Емлютина и на Наугорском шоссе в районе дома №5.