В микрорайоне Зареченский в Орле в июне оборудуют три пешеходных перехода

Новые объекты появятся возле школы №51 на улице Полковника Старинова, детского сада №91 на улице Зеленина и детского сада №95 на улице Емлютина.

Здесь установят пешеходные ограждения и дорожные знаки, оборудуют искусственные дорожные неровности и установят светофоры на солнечных батареях.

Как сообщает администрация Орла, работы выполнит подрядная ООО «Доринвест», с которой заключен муниципальный контракт на сумму 1 млн 550 тыс рублей. Оборудовать пешеходные переходы подрядчику необходимо до 1 июля.

Также в ближайшее время будут объявлены торги на обустройство пешеходного перехода на пересечении улиц Зеленина и Полковника Старинова.

До 1 сентября также планируется произвести работы по установке светофорных объектов на Карачевском шоссе на пересечении с улицей Емлютина и на Наугорском шоссе в районе дома №5.

 

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Опубликовано 08 Июн 2017 в 13:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 13

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