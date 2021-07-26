В минувшие выходные от коронавируса привились 746 орловчан

В Орле в прошедшие выходные прививку от коронавируса сделали 746 человек.

В субботу мобильные прививочные бригады работали на улицах Саханской и Тургенева. В воскресенье – на Московской и Маринченко.

Как сообщает администрация г. Орла, сегодня прививку можно сделать у ТЦ «Линия» на Карачевском шоссе, д. 74 и на улице Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»). Время работы: с 12.00 до 19.00.

Желающим вакцинироваться следует взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Осмотр врача перед прививкой обязателен.

В Орловскую область поступила новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 19 440 доз и «Спутник Лайт» – 3 000 доз.