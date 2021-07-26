26 июля 2021



В минувшие выходные от коронавируса привились 746 орловчан

В Орле в прошедшие выходные прививку от коронавируса сделали 746 человек.

В субботу мобильные прививочные бригады работали на улицах Саханской и Тургенева. В воскресенье – на Московской и Маринченко.

Как сообщает администрация г. Орла, сегодня прививку можно сделать у ТЦ «Линия» на Карачевском шоссе, д. 74 и на улице Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»). Время работы: с 12.00 до 19.00.

Желающим вакцинироваться следует взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Осмотр врача перед прививкой обязателен.

В Орловскую область поступила новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 19 440 доз и «Спутник Лайт» – 3 000 доз.

 

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Опубликовано 26 Июл 2021 в 13:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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