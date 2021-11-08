В минувшие выходные в Орловской области обезвредили 133 боеприпаса времен войны

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 5 ноября в Тросняском районе были изъяты и уничтожены три снаряда калибра 107 мм, девять 37-мм снарядов, две минометные мины калибра 82 мм, одна минометная мина калибра 50 мм, две авиабомбы, шесть противотанковых мин, 24 гранаты РГД-33, пять гранат РПГ-40, граната РГ-42, семь гранат Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

6 ноября в Болховском районе были обезврежены три 76-мм снаряда, пять снарядов калибра 45 мм, три минометные мины калибра 82 мм, 19 50-мм минометных мин, две гранаты Ф-1, 38 гранат РГД-33.

Во Мценском районе была обезврежена одна гаранта Ф-1.

7 ноября в Дмитровском районе была изъята и уничтожена минометная мина калибра 50 мм. В Кромском районе обезврежена гаранта Ф-1.

ГУ МЧС напоминает: взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент, и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Факторами, провоцирующими детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи, и даже незначительная вибрация боеприпаса.