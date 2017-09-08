В минувшую субботу новые фонари погасли сразу в нескольких районах города

Глава администрации Александр Муромский сообщил, что он провел оперативное совещание, посвященное этому вопросу. Напомним, в 2016 году на территории областного центра начал воплощаться в жизнь энергосервисный контракт. Подрядчиком выступил ПАО «Ростелеком». До настоящего времени работы не приняты заказчиком работ — МКУ «УКХ г. Орла», в связи с жалобами жителей и недостатками по качеству освещения выявленными заказчиком. Дело рассматривается в суде.

Смонтированное оборудование на баланс УКХ не передано и находится на балансе «Ростелекома», поэтому при различных отключениях остуствует механизм устранения их причин. Сейчас рассматриваются варианты решения данного вопроса.

— Жителей не интересуют ваши внутренние взаимоотношения, гражданам важно, чтобы на улицах города было светло, — обратил внимание Александр Муромский.

Он дал срок до пятницы обеспечить взаимодействие со всеми заинтересованными службами, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации, а в случае аварии оперативно принять меры.

 

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Опубликовано 17 Окт 2017 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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