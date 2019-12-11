11 декабря 2019



В Москве опять обсудят, как будет меняться облик Орла

В эту пятницу в столице пройдет пресс-конференция, посвященная изменению литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле. Как сообщили в пресс-службе облправительства, изменения затронут: ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», парк Победы, территорию музея И. С. Тургенева, дом-музея Н. С. Лескова, музей писателей-орловцев, дом-музея Т. Н. Грановского, музей И. А. Бунина, Рябиновый сквер и др.

“На этих улицах играли детьми Тургенев и Лесков, сюда они возвращались или приезжали взрослыми, здесь жили их друзья, прототипы и герои их литературных произведений, здесь каждый дом, изгибы реки (той самой, мелкие воды которой вспоили «столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город») и высокий каменистый обрыв проникнуты образами русской литературы. Пожалуй, нигде больше в России нет такого места, где на каждом квадратном метре сконцентрировано такое множество литературных достопримечательностей, памятных и мемориальных мест, знакомых миллионам читателей по всему миру из известнейших произведений русской литературы», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, ранее областные власти объявили конкурс на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны. Условия и порядок проведения конкурса можно посмотреть на официальном сайте: конкурс.орёл.рф. Что характерно, опять изменения облика города происходят без учета мнения самих жителей, муниципальных депутатов, краеведов, градозащитников и местных общественных организаций.

 

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Опубликовано 11 Дек 2019 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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