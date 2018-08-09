В Москве открылась выставка-ярмарка «Золотой урожай Орловщины»

Как сообщает официальный портал Орловской области, выставка открылась сегодня в рамках Дней Орловской области в Москве на Семеновской площади.

На выставке свою продукцию представили орловские фермеры и пищевые предприятия региона. Также уникальные изделия в столицу привезли народные умельцы Орловщины. Мероприятие открыли выступления ансамбля танца «Славица».

-Отрадно, что у нашего региона есть возможность наиболее полно представить натуральную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей. Орловщине есть чем гордиться, — сказал присутствовавший на открытии ярмарки врио губернатора Андрей Клычков.

Заметим, что из официальной информации совершенно не ясно, каким образом будет расширяться «продажа орловской продукции на территории столичного региона», как будут организовываться поставки орловской продукции и в какие конкретно предприятия торговли.